В Ярославле расторгли контракт на проект ремонта губернаторской беседки
В Ярославле расторгнут контракт с подрядной организацией, которая занималась разработкой проектной документации для ремонта объекта культурного наследия федерального значения «Губернаторская беседка», XIX века. Соответствующая информация отражена на портале госзакупок.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Контракт стоимостью 1,7 млн руб. между ярославским МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» и ООО «Архстройрегион» из Архангельской области был заключен в феврале 2024 года. Работы нужно было закончить к 26 ноября 2024 года, однако 25 ноября по согласованию сторон работы приостановили на 106 дней, до 10 марта 2025 года.
Однако до сих пор подрядчик не разработал проект в соответствии с описанием закупки и заданием, а также не получил необходимые согласования и заключения. Замечания заказчика остались неисполненными. Контракт был расторгнут 19 декабря из-за нарушения сроков выполнения работ.