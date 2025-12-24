В Ярославле расторгли контракт на проект ремонта губернаторской беседки

В Ярославле расторгнут контракт с подрядной организацией, которая занималась разработкой проектной документации для ремонта объекта культурного наследия федерального значения «Губернаторская беседка», XIX века. Соответствующая информация отражена на портале госзакупок.

Контракт стоимостью 1,7 млн руб. между ярославским МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» и ООО «Архстройрегион» из Архангельской области был заключен в феврале 2024 года. Работы нужно было закончить к 26 ноября 2024 года, однако 25 ноября по согласованию сторон работы приостановили на 106 дней, до 10 марта 2025 года.

Однако до сих пор подрядчик не разработал проект в соответствии с описанием закупки и заданием, а также не получил необходимые согласования и заключения. Замечания заказчика остались неисполненными. Контракт был расторгнут 19 декабря из-за нарушения сроков выполнения работ.

Алла Чижова