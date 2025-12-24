В Новосибирске арестован топ-менеджер стройфирмы за хищение 550 млн рублей

Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу заместителя директора строительной компании по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщила прокуратура региона, которая поставила на контроль ход расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, с января 2023-го по июнь 2025 года более 40 новосибирцев вложили свыше 550 млн руб. в строительство индивидуальных жилых домов, однако в оплаченное ими жилье так и не заселились. Не получили они обратно и деньги.

Следователи завели уголовное дело и задержали топ-менеджера стройфирмы.

Илья Николаев