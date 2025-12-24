Цены на новые апартаменты в Крыму выросли в 1,5 раза

Средняя стоимость новых апартаментов в Крыму увеличилась в 1,5 раза за год и составила 16,3 млн руб., тогда как цены на квартиры выросли всего на 13%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента консалтинга и инвестиций компании «БЕСТ-Новострой» Андрея Стряпухина.

При этом рост средней цены кв. м ниже — 23%, или 369 тыс. руб. Пиковое значение этого показателя пришлось на июль 2025 года, когда стоимость 1 кв. м достигла 461 тыс. руб. Лидерами по числу продаж стали два комплекса в Саках и один проект в Феодосии.

Предлагаемые апартаменты подорожали менее существенно. Цена кв. м в среднем по экспозиции поднялась на 13% до 399 тыс. руб., а средний бюджет увеличился на 16% до 21,2 млн руб.

Жилая недвижимость показала более скромную динамику. Разница за год составила 13% — в среднем за квартиры платили 8,9 млн руб. Стоимость 1 кв. м для указанной категории выросла на 14%, до 194 тыс. руб. По предлагаемым квартирам средняя цена увеличилась на 18% и составила 10,7 млн руб., а кв. м подорожал на 17%, до 209 тыс. руб.

Количество жилых комплексов в регионе выросло с 84 до 97, а проектов с апартаментами стало меньше — 31 вместо 36. Средняя площадь предлагаемых квартир практически не изменилась и составила 51 кв. м. В сегменте апартаментов показатель увеличился на 1,5 кв. м, до 53 кв. м.

Начальник управления маркетинга девелоперской компании РНКБ «Развитие» Анастасия Журавлева отметила, что двукратная разница в стоимости между квартирами и апартаментами связана с расположением.

По данным РНКБ «Развитие», около 29% покупателей предпочитают апартаменты квартирам. Эксперт объяснила это тем, что апартаменты подходят как для личного проживания, так и для инвестиционных целей — они продаются с отделкой и дальнейшим управлением как готовый бизнес.

Анна Гречко