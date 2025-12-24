На Кубани заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, упала на 10%

За последние десять месяцев в Краснодарском крае заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), снизилась на 10–15% в зависимости от конкретного заболевания. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По данным министерства, заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, на территории Кубани продолжает ежегодно снижаться. Чаще всего ИППП болеют жители в возрасте от 20 до 35 лет.

Отмечается, что на протяжении долгого времени инфекции, передающиеся половым путем, могут не проявляться тревожными симптомами, однако при этом они продолжают медленно разрушать репродуктивное здоровье человека. В результате заболевание становится причиной проблем с зачатием ребенка, осложнений в период беременности или абсолютного бесплодия.

Как рассказали в министерстве, на территории Краснодарского края проводится масштабная информационно-просветительская работа с населением по профилактике ИППП. Одной из наиболее значимых инициатив является проект дерматовенерологической службы «ПРО будущее», где медицинские работники проводят образовательные встречи с молодыми людьми, на которых рассказывают об отцовстве и профилактике инфекций, передающихся половым путем.

Алина Зорина