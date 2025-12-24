Сотрудники МЧС Ленобласти за сутки потушили 12 пожаров и спасли девять человек

За прошедшие сутки подразделения территориального пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области осуществили выезды по 17 чрезвычайным ситуациям на территории 47-го региона.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в частности, в Ленобласти за сутки было ликвидировано 12 пожаров. К этой работе привлекались 96 человек личного состава и 24 единицы техники. Удалось спасти три человека.

Также спасатели устраняли последствия пяти крупных ДТП. В этом были задействованы 15 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Спасено шесть человек.

Накануне «Ъ Северо-Запад» писал о тяжелом ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля на региональной дороге 41К-200 в деревне Энколово Всеволожского района Ленобласти, из-за которого пришлось перекрывать движение транспорта. В результате этой аварии были госпитализированы двое.

Андрей Цедрик