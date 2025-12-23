Дорогу в Ленобласти перекрыли из-за столкновения двух грузовиков и легковушки

Дорогу через Деревню Энколово в Ленинградской области перекрыли из-за ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. Об этом сообщили 23 декабря в областной противопожарно-спасательной службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба Фото: Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба

Инцидент произошел сегодня в 14:34. Столкнулись тягачи Mercedes и Iveco, а также Kia Rio. Пострадали водители обоих грузовиков, их госпитализировали в больницу в Токсово. Водитель легкового авто не пострадал.

UPD: В 16:21 в региональном управлении МЧС доложили о ликвидации последствий ДТП на региональной дороге 41К-200 в деревне Энколово.

Артемий Чулков