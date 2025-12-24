Верховный суд: нижестоящие инстанции нарушили права покупателя квартиры Долиной

Суды нижестоящих инстанций нарушили права Полины Лурье, у которой забрали квартиру после ее покупки у певицы Ларисы Долиной и отказались выплатить компенсацию. Это следует из решения Верховного суда по жалобе госпожи Лурье.

В сообщении указано, что при признании сделки купли-продажи недействительной были нарушены нормы материального права покупательницы. Оснований для оспаривания сделки, по данным Верховного суда, не было. Состояние заблуждения также не относится к таковым, поскольку суд вправе признавать покупку недействительной только в «строго определенных законом случаях». Недопустимым в инстанции посчитали «неприменение судом двусторонней реституции», если сделка уже завершена.

Согласно Гражданскому кодексу, двусторонняя реституция предполагает, что обе стороны должны отдать друг другу полученное в результате сделки. То есть покупатель возвращает приобретенное имущество, а продавец — отданную за него сумму в полном объеме.

16 декабря Верховный суд аннулировал решения всех нижестоящих инстанций, вернув право собственности на квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках ее покупательнице — Полине Лурье. Певица продала жилье за 112 млн руб. в 2024 году, после чего заявила, что стала жертвой мошенников.

Подробности — в материале «Ъ» «Верховный суд исправил квартирный вопрос».