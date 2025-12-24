Келейный корпус Александро-Невской лавры отреставрируют до октября 2028 года

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга выдала ордер для обеспечения работ по сохранению объекта культурного наследия «Настоятельский келейный корпус киновии Александро-Невской лавры».

Фото: Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга

Как уточнили в ГАТИ, производство работ на объекте разрешено до 15 октября 2028 года.

Келейный корпус с домовой церковью Архангела Михаила, расположенный на Октябрьской набережной, д. 16, лит А, был построен в 1845-1847 годах по проекту архитекторов А. П. Гемилиана и К. И. Брандта.

Киновия (дословный перевод — «общая жизнь», «общежитие») — христианская монашеская коммуна, монастырь общежитского устава. Келейный (братский, сестринский) корпус — так называют постройки на территории монастыря, в которых проживают монахи или сестры обители. Также кельями могут называть жилые помещения для монахов (по одному или несколько человек).

Андрей Цедрик