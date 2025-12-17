На внешнюю реставрацию Михайловского Манежа потратили 168,5 млн рублей

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил в своем Telegram-канале о завершении реставрации федерального памятника архитектуры — Михайловского Манежа. Историческое здание, которое до 1917 года служило главным манежем для гвардейских частей и гарнизона столицы, теперь полностью обновлено снаружи. Сегодня в нем располагается Академия легкой атлетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского Фото: Telegram-канал вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского

На восстановление памятника выделили 168,5 млн рублей. Эту сумму потратили на реставрацию лицевых фасадов, парадных входных дверей и уникальных старинных фонарей.

Обновление внешнего облика здания, построенного в конце XVIII века придворным архитектором Павла I Винченцо Бренной, позволило сохранить его историческую ценность для будущих поколений, обеспечив при этом современное использование в качестве спортивной базы для атлетов.

Андрей Маркелов