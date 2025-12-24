Выделенные на экологию Норильска 1,8 млрд рублей использовали не по назначению

Материалы прокуратуры стали основанием для возбуждения уголовного дела о нецелевом расходовании бюджетных средств в Норильске. Об этом рассказали в надзорном ведомстве Красноярского края.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации прокуратуры, в 2023–2024 годах горадминистрация направляла поступившие платежи на цели, не связанные с реализацией природоохранных мероприятий. «Несмотря на большое количество несанкционированных свалок и объектов накопленного вреда природе, муниципалитет не использовал экологические платежи по назначению. Размер средств, израсходованных не по целевому назначению, составил 1,8 млрд руб.»,— рассказали в прокуратуре.

Своими выводами проверяющие поделились со следственными органами, которые возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, сотрудники администрации организовали перераспределение целевых платежей в сумме 1,8 млрд руб., потратив их, в том числе на социальные выплаты и выплату жалования.

Илья Николаев