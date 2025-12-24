Жители Петербурга получили штрафов на 250 тыс. рублей за парковку на газонах

В Петроградском и Василеостровском районах Петербурга недобросовестные водители превратили три газона в стихийную парковку и получили штрафов на сумму 250 тыс. рублей. Об этих нарушениях в 2025 году жители города направили более 60 обращений, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ГАТИ, комплексы фиксации автомобилей на газонах выезжали по трем локациям 44 раза и выявили 81 нарушение. После штрафов нарушители не возвращались на зеленые насаждения, однако со временем их заменяли другие.

В таких случаях водители рискуют получить сразу несколько штрафов: за движение по тротуару и парковку на газоне, предупредили в инспекции. Контроль ведут ГИБДД и ГАТИ. Проблемные адреса обсудили на рабочем совещании.

В Петроградском районе уже подготовлен проект обустройства тротуара. На Васильевском острове в ближайшее время планируют установить ограждения или вазоны, чтобы полностью исключить заезд на газоны. А инспекторы ГИБДД продолжат ежедневный объезд территорий.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что петербуржцам пришлось отдать 150 млн рублей за неправильную парковку во дворах.

Андрей Цедрик