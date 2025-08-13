Петербуржцам пришлось отдать 150 млн рублей за неправильную парковку во дворах

Жителям Санкт-Петербурга выписали штрафы на 150 млн рублей за парковку во дворах с нарушениями. Такую сумму во время эфира телеканала «Санкт-Петербург» назвал руководитель Государственной административно-технической инспекции Алексей Геращенко.

Специалист подвел итоги работы ГАТИ за первое полугодие. Основными нарушениями являются парковка на газоне, решение оставить машину около входа в жилое здание и пешеходные локации. Водители также не должны перегораживать контейнерную площадку и мешать вывозу мусора.

Сотрудники инспекции продолжат штрафовать нарушителей. Физическому лицу придется достать из кошелька 3000 рублей, юрлицу — 150 тыс. рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что более 72 тыс. штрафов выписали в Петербурге за остановку под запрещающими знаками.

Татьяна Титаева