Бывшего президента Бразилии выпустят из тюрьмы на время хирургической операции

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару 24 и 25 декабря будет временно выпущен из тюрьмы для обследования и проведения хирургической операции, связанной с грыжей живота. Соответствующее решение принял судья Верховного суда Бразилии по ходатайству адвокатов Болсонару, пишет Reuters.

Жаир Болсонару

Фото: Sergio Lima / AFP

Фото: Sergio Lima / AFP

Уточняется, что в 2018 году Болсонару, получил ножевое ранение в живот во время предвыборного мероприятия. Ранее он уже перенес несколько операций в связи с этим нападением. На прошлой неделе экс-президент Бразилии почувствовал ухудшение здоровья и даже отменил интервью местному изданию Metropoles, намеченному на 23 декабря.

Болсонару в конце ноября начал отбывать 27-летний тюремный срок за руководство попыткой государственного переворота после поражения на выборах 2022 года. Верховный суд установил, что Болсонару стоял за организацией масштабных протестов 8 января 2023 года, которые переросли в штурм правительственных зданий в Бразилиа.

Влад Никифоров