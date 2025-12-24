В Венесуэле принят закон о наказании за морское пиратство

Национальная ассамблея Венесуэлы приняла закон «О гарантии свободы судоходства и торговли в условиях пиратства, блокады и других международных незаконных действий». Как передает Reuters, он был внесен проправительственным депутатом Джузеппе Алессандрелло и был принят единогласно.

Закон предусматривает тюремное заключение сроком до 20 лет для любых лиц, поощряющих или финансирующих морское пиратство, а также действия, связанные с блокадой судоходства. Документ направлен на подписание в правительство Венесуэлы и вступит в силу после официальной публикации.

16 декабря президент США Дональд Трамп инициировал морскую блокаду Венесуэлы. На этом фоне американские военные перехватили у берегов Венесуэлы два танкера и пытались преследовать еще один. Эти действия 23 декабря были обсуждены на заседании Совбеза ООН, где представители России и Китая раскритиковали США. В свою очередь представитель Вашингтона заявил о намерении максимально ужесточить санкции против Венесуэлы.

Влад Никифоров