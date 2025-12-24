Силы ПВО сбили второй атаковавший Москву беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин за ночь сообщил о двух сбитых беспилотниках, которые атаковали столицу. Первое сообщение о БПЛА он опубликовал в Telegram-канале в 4:17 мск, второе — в 5:20 мск.

Господин Собянин уточнил, что сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА, но не уточнил, где именно они упали. Также он не рассказал о последствиях налета. До этого в Минобороны отчитывались об уничтожении 17 украинских БПЛА над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Калужской и Тульской областей.