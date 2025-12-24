Рядом с Москвой сбили беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО Минобороны сбили беспилотник, который летел на Москву. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

На месте падения БПЛА находятся экстренные службы, уточнил мэр. Он не рассказал о последствиях атаки.

Вечером 23 декабря силы ПВО сбили 17 беспилотников. Десять из них — над Брянской областью, еще четыре — над Курской, а также по одному дрону — над Белгородской, Калужской и Тульской областями. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о гибели мирного жителя.