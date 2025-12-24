В России сбили 17 беспилотников за три часа

Пресс-служба Минобороны отчиталась об уничтожении 17 беспилотников над российскими регионами. Это произошло между 20:00 и 23:00 мск. Десять дронов сбили в Брянской области, четыре — в Курской области. По одному БПЛА уничтожили в Белгородской, Калужской и Тульской областях.

В 21:44 мск губернатор Белгородской области сообщил о гибели мирного жителя — двое мужчин пострадали от удара дрона по автомобилю, и медики не смогли спасти жизнь одного из них. В городе Грайворон при взрыве БПЛА пострадали женщина и 13-летний мальчик. В нескольких населенных пунктах региона были повреждены машины и жилые дома.

В городе Рыльске Курской области в результате налета был поврежден частный дом. Взрывом задело крышу и окна, также был поврежден автомобиль. Пострадавших нет, сообщил губернатор области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В Брянской области пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Александр Богомаз. В Тульской области, по словам главы региона Дмитрия Миляева, также никто не пострадал.