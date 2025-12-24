КНР выразила протест против запрета США на китайские беспилотники

Власти США слишком широко трактуют понятие «национальная безопасность», составляя дискриминационные списки для давления на китайские компании, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Так он прокомментировал включение китайского производителя дронов DJI в черный список Федеральной комиссии по связи США (FCC), сообщает «Синьхуа».

«Американская сторона должна исправить свои ошибочные действия и обеспечить честную, справедливую и недискриминационную среду для китайских предприятий»,— приводит агентство слова дипломата.

С аналогичной позицией выступило и Министерство торговли КНР. Представитель Минторга призвал США немедленно отменить запрет на выдачу разрешений FCC на импорт и продажу новых типов дронов DJI. «Такие действия представляют собой типичное искажение рынка и одностороннюю практику запугивания»,— цитирует его агентство. Он обратил внимание на призывы промышленных кругов обеих стран к нормализации торговли, которые, по его словам, игнорируют власти США. Вместе с тем он объявил о готовности Китая принять ответные меры для защиты прав и интересов китайских предприятий.

Днем ранее FCC запретила импорт всех беспилотных летательных аппаратов, критически важных компонентов для них, а также всего оборудования для связи и видеонаблюдения. Запрет в первую очередь коснулся китайских SZ DJI Technology и Autel Robotics.

Эрнест Филипповский