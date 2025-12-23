США запретили ввоз зарубежных беспилотников

Федеральная комиссия связи (FCC) США запретила импорт всех беспилотных летательных аппаратов, критически важных компонентов для них, а также всего оборудования для связи и видеонаблюдения. Запрет в первую очередь коснется китайских производителей, таких как SZ DJI Technology и Autel Robotics.

Министерство обороны США долгие годы добивалось запрета на дроны китайской DJI. Военные утверждают, что Компартия Китая может получить доступ к информации, которую те собирают во время использования. Армия США запретила военнослужащим пользоваться беспилотниками DJI еще в 2017 году.

Как отмечает The Wall Street Journal, на долю DJI приходится от 70% до 90% беспилотников в США, использующихся в коммерческих целях, госучреждениями и любителями. И как отмечают собеседники газеты, у китайских дронов просто нет американской альтернативы — как по цене, так и по техническим характеристикам.

По информации WSJ, частные пользователи и компании, ожидавшие введения запрета, в последнее время потратили значительные суммы на покупку летательных аппаратов, аккумуляторов и запчастей, чтобы обеспечить себя запасами китайского оборудования. А согласно недавно проведенному опросу, 43% коммерческих операторов дронов считают, что запрет FCC окажет «крайне негативное» или «потенциально губительное» влияние на их компании, а 85% заявили, что смогут продолжать работать не более двух лет.

