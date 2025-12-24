Дело экс-главы Сочи Алексея Копайгородского рассмотрят в середине января

Хостинский районный суд Сочи 14 января 2026 года приступит к рассмотрению по существу антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры России к бывшему главе курорта Алексею Копайгородскому и ряду аффилированных с ним лиц. Соответствующее решение было принято по итогам судебного заседания, в ходе которого дело признали подготовленным к разбирательству, пишет РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как следует из материалов суда, в качестве ответчиков по делу указаны сам экс-мэр Сочи, его супруга Янина Копайгородская, а также еще десять физических лиц и несколько юридических организаций. Судом также принято решение обеспечить личное участие Алексея и Янины Копайгородских в заседании 14 января с использованием видеоконференцсвязи.

В рамках подготовки дела суд привлек банк «Национальный стандарт» в качестве третьего лица. Ранее между кредитной организацией и Яниной Копайгородской был заключен договор займа под залог имущества, являющегося предметом судебного спора. Суд запросил у банка дополнительные сведения о размере оставшейся задолженности, поскольку часть кредита была погашена.

Как отмечает агентство, судом направлены исполнительные листы в подразделения службы судебных приставов в нескольких регионах, включая Москву, Краснодарский край, Ленинградскую область и Сочи.

Ранее сообщалось, что в рамках иска Генеральной прокуратуры наложен арест на объекты недвижимости и банковские счета, а сумма заявленных требований оценивается в 1,6 млрд руб. В надзорном ведомстве считают, что спорные активы были приобретены на средства, происхождение которых не подтверждено. Сторона защиты, в свою очередь, настаивает на законности их получения.

Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года и покинул должность в мае 2024 года. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и их защита знакомятся с материалами.