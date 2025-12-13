Чубайса указали ответчиком по иску «Роснано» на 12 млрд рублей

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс указан соответчиком в иске корпорации к бывшим руководителям из-за проекта Crocus. Также ответчиками стали бывшие члены правления Юрий Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян, Сергей Калюжный и кураторы проекта Андрей Кушнарев и Дмитрий Лисенков, пишут «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Чубайс

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Анатолий Чубайс

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Предъявленный им иск на 11,9 млрд руб. — это часть планомерной работы по восстановлению капитала, прав и репутации госкомпании, заявил директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов.

Проект был утвержден «Роснано» в 2011 году для запуска производства в России магниторезистивной оперативной памяти MRA. Сейчас «Роснано» считает, что инвестиции были потрачены «на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием».