Как устроены выборы генсека ООН. Контекст

Действующий генсек Антониу Гутерриш завершит свой второй пятилетний срок в конце 2026 года. В ООН существует традиция региональной ротации: из девяти генсеков четыре представляли Западную Европу, один — Латинскую Америку, по два — Африку и Азию. Эта практика не закреплена в уставных документах, но продолжает формировать ожидания относительно того, какой регион может получить пост в следующем цикле.

По действующим правилам генеральный секретарь утверждается на пять лет по представлению Совета Безопасности Генеральной Ассамблеей, наиболее представительным органом ООН. Любой из пяти постоянных членов Совбеза может наложить вето на кандидатуру.

В Совет Безопасности ООН входят 15 стран: 5 постоянных членов (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) и 10 избираемых на двухлетний срок. Непостоянные члены избираются Генеральной Ассамблеей. Сейчас среди них Алжир, Дания, Греция, Гайана, Пакистан, Панама, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали. Из нынешнего состава ООН более 50 стран никогда не входили в СБ.

Члены Совета Безопасности на закрытых консультациях проводят серии голосований, в ходе которых оценивают кандидатов. Использование разноцветных бюллетеней позволяет зафиксировать отношение постоянных членов Совбеза и заблаговременно выявить наличие блокирующих голосов. Эти раунды продолжаются до тех пор, пока Совет не выходит на согласованную кандидатуру. После достижения консенсуса Совет направляет рекомендацию в Генеральную Ассамблею, и та проводит утверждение — путем аккламации, то есть изъявляя одобрение аплодисментами.

Процесс выборов генсека консолидировал многолетнюю практику и правила и был недавно уточнен Генеральной Ассамблеей — в резолюции 79/3271 , принятой 5 сентября 2025 года. Считается, что в результате процедура превратилась из непрозрачного, закрытого мероприятия, в котором доминировал практически исключительно Совет Безопасности, в более открытый и инклюзивный процесс. Так, введены дополнительные требования к кампании по выборам: обязательная публикация программных заявлений, раскрытие источников финансирования и временный выход действующих сотрудников, заявляющих о намерении баллотироваться, из структур ООН. Меры призваны минимизировать конфликт интересов и обеспечить базовый уровень прозрачности.

Процедура начинается с рассылки государствам-членам совместного письма председателя Генеральной Ассамблеи и председателя Совета Безопасности с предложением выдвигать кандидатов.

Приближающиеся выборы приобретают особый смысл не только из-за престижности должности генерального секретаря ООН. Организация, отметившая свое 80-летие, по мнению многих наблюдателей, переживает глубокий кризис. В 2025 году он наиболее ярко проявился в ходе июньской 12-дневной войны Израиля и США против Ирана. Созданная в 1945 году для урегулирования межгосударственных конфликтов, ООН в этой кризисной ситуации оказалась фактически незадействованной. Ни Израиль, ни США не обращались к Совету Безопасности ООН, перед тем как бомбить Иран. А его власти не смогли добиться от ООН и ее институтов четкого осуждения стран-агрессоров, не говоря уже о привлечении их к ответственности. Схожая ситуация сложилась на фоне военной операции США в Венесуэле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Точная доля затруднившихся или отказавшихся от ответа не приводится из-за округления значений

Эксперты, впрочем, настаивают, что без ООН все было бы еще хуже, а за пост генерального секретаря организации — пусть даже это скорее административная должность, нежели политическая,— готовы побороться многие.

«Совет приближается к одной из своих важнейших обязанностей — процессу выбора следующего генерального секретаря,— заявила в ноябре постоянный представитель Королевства Дания в ООН Кристина Маркус Лассен, сопредседатель неофициальной рабочей группы по документации и другим процедурным вопросам.— В ближайшие месяцы Совет обсудит, как он голосует, как взаимодействует с кандидатами, как информирует более широкий круг членов о ходе своей работы и результатах». Россия председательствовала в Совете Безопасности в октябре.