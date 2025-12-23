«РИА Новости»: в сейфе Эпштейна нашли 230 российских рублей
Среди изъятых из сейфа финансиста Джеффри Эпштейна иностранных наличных обнаружено 230 российских рублей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на документы Минюста США по делу.
В новой публикации содержится около 10 тыс. файлов общим объемом более 10 Гбайт. На одном из изображений показаны деньги из сейфа Эпштейна. Среди них — три купюры по 10 руб. и две — по 100 руб. Также из хранилища изъяли шесть купюр по €100, 640 шведских крон купюрами по 50 и 20 крон, 10 швейцарских франков и 480 фунтов стерлингов. Также следователи обнаружили $72 тыс. и 48 бриллиантов.
Члены Конгресса США остались недовольны обнародованием очередного массива файлов по делу Эпштейна 19 декабря, поскольку часть текста была перечеркнута. Среди стертых файлов — фото президента США Дональда Трампа с женой Меланией, Джеффри Эпштейном и его помощницей Гилейн Максвелл. После дополнительной проверки снимок вернули на сайт Минюста.
В 2019 году Джеффри Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Ему грозило до 40 лет заключения. Позднее стало известно, что он покончил с собой в тюремной камере.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Конгрессмены требуют прозрачности».