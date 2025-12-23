Yadro вложила 20 млрд руб. в серийное производство базовых станций связи

Компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») запустила серийное производство базовых станций формата GSM (2G) и LTE (4G). В этот проект компания инвестирует 20 млрд руб., передает корреспондент «Ъ» слова гендиректора материнской компании Алексея Шелобкова. Производство планируют организовать на собственном комплексе в Дубне.

«Переход к промышленному выпуску завершает трехлетний цикл разработки телеком-решений компании и обеспечивает выполнение форвардных контрактов с крупнейшими российскими операторами»,— сказал журналистам господин Шелобков.

Алексей Шелобков отметил, что серийное производство позволит выполнить обязательства по контрактам с «Мегафоном», «Билайном», «Ростелекомом». По словам главы «ИКС Холдинг», до конца года заказчикам отправят первые 3 тыс. единиц оборудования. В следующем году Yadro планирует начать установку базовых станций в сети. В первом квартале 2026 года установят в сеть первые несколько сотен станций «Билайна».

Сейчас производством базовых станций в России занимаются компании «Иртея» (дочка МТС), «Булат» (дочка «Ростелекома»), «Спектр» (принадлежит «Ростеху») и Yadro. До 2022 года основу сетей составляли базовые станции от Nokia, Ericsson и китайских компаний. В 2024 году «Иртея» разработала базовые станции для сетей 4G и 5G.

В июне госфинансирование создания и разработки отечественных базовых станций урезали более чем в половину, до 20,3 млрд руб. В октябре «Ведомости» сообщали, что в 2026 году государственная финансовая поддержка отечественных разработчиков базовых станций связи будет полностью прекращена.