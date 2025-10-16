«Ведомости»: господдержку разработки базовых станций связи прекратят в 2026 году

В следующем году будет прекращена государственная финансовая поддержка отечественных разработчиков базовых станций связи. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заключение IT-комитета Госдумы к проекту федерального бюджета, а также на пояснения Минцифры РФ.

Бюджетных денег для отечественных разработчиков Yadro («КНС групп», входит в «Икс холдинг»), «Булат» (принадлежит «Ростелекому») и «Нацспектр» (блокирующий пакет в котором принадлежит «Ростеху») проектом не предусмотрено.

Исключение составляет компания «Иртея» (50% принадлежит МТС, еще 50% у фонда «Передовые технологии»). В 2026 году ей могут выделить 638 млн руб., сообщает издание, ссылаясь на представителя Минцифры. В свою очередь, эта компания в следующем году вложит в разработку столько же собственных средств. В дальнейшем поддержка не предполагается. Далее реализацию мероприятий дорожной карты по развитию высокотехнологичного направления «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 года (утверждена правительством в 2022 году) компания планирует вести за свой счет. Ей понадобится вкладывать по 0,5 млрд руб. ежегодно в 2027—2030 годах.

Эрнест Филипповский