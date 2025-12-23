В Ярославле лишили гражданства иноагента, осужденного за фейки о ВС РФ

В Ярославле прекращено гражданство РФ уроженца Молдовы, осужденного по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, сообщили в областном УМВД. В ведомстве ТАСС подтвердили, что речь идет об основателе интернет-издания «Важные истории» (объявлено иностранным агентом и признано нежелательной организацией; учредитель издания — IStories fonds — признан иноагентом и нежелательной организацией) Романе Анине (иноагент).

«В настоящее время паспорт гражданина Российской Федерации, а также заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющие личность мужчины, признаны недействительными»,— сообщили в УМВД.

В публикации УМВД указывается, что мужчина 1986 года рождения был принят в гражданство в 2006 году. До 2024 года он был зарегистрирован на территории Дзержинского района Ярославля. В 2025 году суд вынес ему приговор по делу о фейках об армии, вступивший в силу в ноябре. «Мужчина является руководителем организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также иностранным агентом»,— поясняется в сообщении УМВД.

«Важные истории» (объявлено иностранным агентом и признано нежелательной организацией, учредитель издания — IStories fonds — признан иноагентом и нежелательной организацией) — проект, специализирующийся на журналистских расследованиях, созданный в 2020 году и зарегистрированный в Латвии. В 2021 году Анина признали иноагентом, в том же году он уехал из России. В марте 2025 года суд заочно его приговорил к 8,5 года колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.