Петербуржцы порубили на кубок

Внутрисезонный турнир Единой лиги ВТБ Winline Basket Cup продолжился для петербургского «Зенита» второй подряд победой над «Игокеей» из боснийского города Лакташи. На своей площадке российская команда выиграла крупно — 103:72. У нее отличные шансы на выход в «финал четырех».

Матч между «Зенитом» и «Игокеей»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Матч между «Зенитом» и «Игокеей»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Ответный матч против «Игокеи» складывался для «Зенита» хорошо — гораздо легче, чем состоявшаяся 4 декабря в Республике Сербской первая встреча. Там петербуржцы долго мучились и добыли победу на последних секундах. На своем паркете они сразу захватили инициативу.

В первой четверти «Зенит» атаковал почти безупречно. На виду были привычные герои. Разыгрывающий Трент Фрейзер в этот раз не так часто атаковал сам, а в основном ассистировал партнерам. В завершении продуктивно действовал другой защитник, Ливай Рэндольф, перешедший в клуб летом. Старался не отставать от него еще один игрок задней линии — Георгий Жбанов. Как обычно, надежен был хорватский «большой» Лука Шаманич, усиливший команду по ходу сезона. К концу первой четверти хозяева вели со счетом 34:20.

На старте следующего периода «Игокея» вернулась в игру. В основном за счет проходов Николы Поповича под кольцо она сократила отставание до шести очков. Но к большому перерыву боснийский клуб уступал много — «минус 17».

После перерыва интрига быстро пропала. Игроки «Зенита» классно комбинировали, а когда и этого было недостаточно, выручали подборы под чужим кольцом. Многовато вторых шансов дала петербуржцам «Игокея». Баскетболисты вице-чемпиона Единой лиги сделали 14 подборов под чужим кольцом.

Четвертая четверть вообще стала формальностью. Перед ней «Зенит» вел — 82:54. А завершился матч со счетом 103:72. Самым результативным игроком встречи стал Ливай Рэндольф, набравший 21 очко, реализовав 7 из 12 бросков с игры, в том числе 4 из 6 трехочковых. Еще два баскетболиста хозяев добрались до 15-очкового рубежа. Это Георгий Жбанов (19) и Лука Шаманич (15). А центровой Андрей Мартюк сделал дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов.

«Зенит» одержал третью победу в четырех матчах Winline Basket Cup и приблизился к проходу в «финал четырех». Среди его соперников по группе B другим явным претендентом на попадание в число сильнейших команд турнира является казанский УНИКС. Он пока успел провести два матча и оба выиграл. У екатеринбургского «Уралмаша» одна победа в трех играх. На счету «Игокеи» три поражения в трех встречах. Для боснийской команды последние месяцы вообще складываются нелучшим образом. Из Лиги чемпионов — несмотря на громкое название, третьего по рангу клубного турнира Европы — она вылетела на стадии группового этапа, одержав лишь одну победу в шести встречах. В Адриатической лиге ей навязывают борьбу другие середняки и аутсайдеры.

В группе А положение команд следующее. Лидирует белградская «Мега» (две победы, одно поражение), лишь по дополнительным показателям ей уступает пермская «Парма». Далее идут московский ЦСКА (1–1) и краснодарский «Локомотив-Кубань» (0–2).

Роман Левищев