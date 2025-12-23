На полигоне Новороссийска создали временную площадку для отходов

В Новороссийске на полигоне организовали специальную площадку для временного накопления отходов после появления признаков возгорания на старых картах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы города Рафаэль Бегляров.

Фото: Telegram-канал Александра Гаврикова

По его словам, поступающие твердые коммунальные отходы после обработки теперь направляют на специально организованную территорию временного накопления.

Территорию площадки подготовили к размещению мусора: выровняли землю и уложили защитную геомембрану. Площадка расположена там, где будет построен участок утилизации.

Старые карты эксплуатироваться не будут. Планируется только дополнительная пересыпка и ликвидация внешних очагов возгорания.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что более трех недель продолжается тушение пожара на мусорном полигоне «Терра-Н» на горе Щелбе. По данным на 22 декабря, площадь возгорания на полигоне сократилась до 140 кв. м.

Анна Гречко