На мусорном полигоне Новороссийска почти месяц тушат пожар

Площадь возгорания на мусорном полигоне «Терра-Н» в Новороссийске сократилась до 140 кв. м. Об этом сообщил замглавы города Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://t.me / yamenskov_aleksandr_ivanovich / 887 Фото: https://t.me / yamenskov_aleksandr_ivanovich / 887

По словам Александра Гаврикова, в настоящее время на объекте работают 10 единиц техники. За весь период тушения пожара на полигоне отсыпали 6,1 тыс. куб. м, спецтехника произвела 619 рейсов.

«Полное тушение требует времени, но работы ведутся непрерывно, чтобы эффективно бороться с возникающими единичными очагами возгорания и полностью предотвратить тление»,— пишет заместитель главы Новороссийска в своем Telegram-канале.

Возгорание на мусорном полигоне Новороссийска произошло в начале декабря. 2 декабря пожар локализовали на площади 220 кв. м, и только спустя 20 дней участок тления удалось сократить до 140 кв. м.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявлял, что руководство полигона ООО «Терра-Н» проигнорировало технические рекомендации федеральных надзорных органов, и тушение пожара на объекте производилось только в дневное время суток.

София Моисеенко