США призвали Израиль не провоцировать арабские страны отказом от мирного плана

США призвали Израиль воздерживаться от действий, способных вызвать негативную реакцию арабских государств, и сохранять приверженность мирному плану по урегулированию в секторе Газа. Об этом пишет газета The Times of Israel со ссылкой на заявление неназванного представителя американских властей.

«Чем больше Израиль провоцирует, тем меньше арабские страны хотят с ним сотрудничать»,— цитирует издание документ.

По словам чиновника, «США продолжают полностью поддерживать мирный план из 20 пунктов американского президента Дональда Трампа, который был согласован всеми сторонами и принят международным сообществом».

Ранее в тот же день министр обороны Израиля Исраэль Кац, выступая на конференции в еврейском поселении Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан, заявил, что страна создаст ячейки «Нахаль» на севере Газы. Он также рассказал о намерении Израиля сохранить военное присутствие в анклаве.