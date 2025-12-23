Глава Минобороны Израиля заявил о бессрочном военном присутствии в Газе
Министр обороны Исраэль Кац заявил, что израильские военнослужащие «никогда не покинут всю Газу». В анклаве также планируется разместить подразделение типа «Нахаль», исторически связанное с созданием израильских поселений. Об этом господин Кац рассказал во время выступления на Западном берегу Иордана, передает Reuters.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Подразделения «Нахаль» были созданы по концепции первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона и изначально совмещали военную службу с сельскохозяйственным освоением пограничных территорий.
Как уточняет Reuters, слова министра противоречат положениям мирного плана США по сектору Газа, который Израиль и палестинское движение «Хамас» подписали в октябре. Документ предусматривает поэтапный полный вывод израильских войск из анклава и отказ от восстановления там гражданских поселений.
Вместе с тем соглашение допускает сохранение израильского «присутствия по периметру безопасности» до тех пор, пока Газа, согласно плану, не будет надежно защищена от возможного возобновления террористических угроз.