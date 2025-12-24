Вузы дожимают максимум

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России (СПбГПМУ) перевел общение студентов в национальный мессенджер Max, сообщили «Ъ Северо-Запад» в вузе. В других высших учебных заведениях Северо-Западного федерального округа тоже идет замещение зарубежных платформ.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Как считают юристы, принуждение к установке приложения МАХ в вузах нарушает несколько статей Конституции, а также закон «Об образовании» и нормы трудового законодательства

После принятия распорядка все общение с деканатом у студентов будет идти через Max, а другие мессенджеры для связи с администрацией университета станут недоступны. Полностью переход завершится к началу следующей недели. Как уточнили в беседе с изданием учащиеся, интеграция сервиса была ожидаема, о ней говорили во время лекций еще в ноябре. В случае отказа к студентам, по их словам, пообещали применить меры, но не уточнили какие. В администрации вуза от дальнейших комментариев для прессы по поводу установки мессенджера отвечать отказались. Однако, когда корреспондент «Ъ Северо-Запад» позвонил на горячую линию университета и представился студентом, там ответили, что санкций за неустановку Max применяться не будет. Однако указали, что без него учиться будет неудобно: «Вам постоянно придется ездить в деканат за получением любой информации». Как считают юристы, принуждение к установке приложения в вузах нарушает несколько статей Конституции, а также закон «Об образовании» и нормы трудового законодательства.

Санкт-Петербургский государственный университет тоже переводит всю корпоративную коммуникацию внутри вуза на национальный мессенджер Max. СПбГУ стал первым в России учебным заведением, начавшим использовать аналог китайского мессенджера WeChat.

Max — российский кроссплатформенный мессенджер, запущенный в 2025 году технологической компанией VK через дочернее предприятие ООО «Коммуникационная платформа».

В университете связывают переход на национальный мессенджер с выполнением указов президента РФ Владимира Путина и дальнейшей интеграцией информационных ресурсов СПбГУ в платформу VK WorkSpace. На данный момент рабочая коммуникация преподавателей со студентами идет во всех мессенджерах, но подключиться к интернету внутри вуза можно, только пройдя идентификацию в Max.

Постепенная интеграция мессенджера идет и в других университетах. «Ъ Северо-Запад» рассказали о работе чатов для общения студентов в ЛЭТИ, СПбГУТ и СПбГТИ. В комитете по образованию Петербурга объяснили, что переход на рабочие и учебные коммуникации в мессенджере Max идет во всех учебных заведениях города. По всему СЗФО о переводе на новый формат пока говорят только студенты ПсковГУ.

Петербург стал первым российским городом, где начали использовать новый отечественный мессенджер Max для работы местных служб. К примеру, домовые чаты, содержащие информацию от управляющих компаний, переводят на мессенджер Max принудительно. В декабре Госдума в двух чтениях приняла поправки в Жилищный кодекс, которые обязывают вести чаты многоквартирных домов именно в национальном мессенджере.

