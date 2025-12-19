Серый импорт спросят о техрегламенте

Работа над запуском нового порядка взаимодействия контрольных органов в сфере сертификации товаров на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может начаться в 2026 году, ожидают в ЕЭК. Механизм предполагает возможность извещения входящими в объединение странами коллег об обращающейся на их территории продукции с недостоверными документами о соответствии техрегламентам. Это своеобразная альтернатива более жесткой расчистке рынка сертификации на союзном уровне, договориться о которой до сих пор участники ЕАЭС не могли. Против, в частности, выступают Казахстан и Киргизия, отстаивающие свои национальные интересы, что приводит к таможенному декларированию товаров и их выпуску на общий рынок союза по серым схемам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, на фоне торможения Киргизией и Казахстаном процесса по ужесточению контроля таможенного декларирования на уровне ЕАЭС (см. “Ъ” от 17 декабря) в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) намерены запустить параллельный механизм для ускорения расчистки внутреннего рынка от продукции, не соответствующей союзным требованиям. Речь о новом порядке взаимодействия национальных надзорных, аккредитационных и таможенных органов стран ЕАЭС — решение Совета ЕЭК о нем было опубликовано еще осенью 2025 года, а 17 декабря министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий в ходе пресс-конференции сообщил, что эти планы остаются в повестке комиссии. По его словам, пока говорить о сроках запуска такого порядка рано, но работа по его внедрению может начаться в 2026 году.

Суть такого взаимодействия будет сведена к информированию профильными органами одной из стран союза коллег из других государств—членов объединения о выявлении ими небезопасной продукции, то есть продукции с недействительными сертификатами и декларациями соответствия — через закрытый, общий для всех стран ЕАЭС реестр, куда будет попадать информация о подозрительных товарах.

Более детально это выглядит следующим образом: надзорный орган одной из стран союза, где была выявлена такая продукция, вносит в упомянутый реестр сведения о ней. Эта информация становится видна надзорным органам других государств ЕАЭС, и они проверяют, обращаются ли такие товары на их территории и какими документами сопровождаются. В результате принимается решение либо о выводе таких товаров из оборота в конкретной стране, где была проведена проверка, либо о возврате их в оборот, но в этом случае отказ от принятия ограничительных мер придется обосновать на двусторонних переговорах.

Пока же при выявлении небезопасной продукции в одном из государств ЕАЭС местные органы могут принять меры по приостановке ее реализации только на своей территории, на территории же не осведомленных об этом стран она продолжает обращаться, напомнил господин Татарицкий. Сейчас механизм по отзыву продукции, не соответствующей техрегламентам, действует только в Белоруссии, Казахстане и РФ. В последней, напомним, в силу вступило постановление правительства, по которому Росаккредитация может приостанавливать действие таких сертификатов и деклараций на территории страны, если выяснит, что товар не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза либо не получает от коллег по ЕАЭС доказательства подлинности проведенных испытаний (см. “Ъ” от 20 ноября). В остальных же странах ЕАЭС (Армении и Киргизии) подобное находится на стадии «более глубокой проработки», отметил министр ЕЭК.

Принятый Советом ЕЭК порядок — это де-факто мягкий вариант расчистки рынка подтверждения соответствия на союзном уровне, представляющий собой альтернативу более кардинальным мерам, о которых в ЕАЭС договориться не удается.

В частности, обелению сопротивляются Киргизия и Казахстан. Они выступили против расширения «пилота» по проверке таможенными органами одежды и обуви в рамках утвержденных ранее областей риска. РФ с учетом конкуренции на ее рынке более дорогой продукции импортозамещения с дешевым серым импортом такой расклад попросту невыгоден, а потому процесс обеления этого сектора уже запущен — на национальном уровне. Серьезность намерений российской стороны подтверждает ее предложение о возврате к принципу резидентства в сфере сертификации, по сути подрывающему основы общего таможенно-экономического пространства на территории ЕАЭС. Он предполагает, что импортер обязан обращаться в органы по оценке соответствия той страны, где зарегистрирован. Такой мерой РФ обеспечила бы себе возможность более тщательного и основательного надзора за внутренним рынком.

Попова Полина, Олег Сапожков