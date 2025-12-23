США пригласят президентов Казахстана и Узбекистана на саммит G20 в Майами

США пригласят президентов Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева на саммит G20 в Майами. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

Фото: Press Service of the President of Kazakhstan / Reuters Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (слева) и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Первая встреча представителей G20 после перехода председательства к США состоялась 15–16 декабря в Вашингтоне. Саммит в Майами запланирован на декабрь 2026 года.

Как сообщала шерпа России в G20 Светлана Лукаш, американская сторона также готовится к возможному участию в саммите президента России Владимира Путина.