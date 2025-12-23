Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Вечером 23 декабря Краснодар сковали «девятибалльные» пробки

Загруженность дорожной сети Краснодара вечером 23 декабря достигла критических значений. По данным сервиса «Яндекс.Карты», по состоянию на 18:35 интенсивность заторов в краевом центре оценивается в 9 баллов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно данным мониторинга, наиболее сложная обстановка зафиксирована в центральном районе. В зону максимального затруднения движения попали магистральные улицы: Красная, Северная, Октябрьская и Кубанская Набережная. В западной и северо-восточной частях города транспортные потоки фактически остановлены на улицах Дзержинского, Тургенева, Московской и Российской.

Затруднения движения на выездах из города и ключевых развязках частично могут быть обусловлены проведением дорожных работ. Реконструкция участков на Западном обходе и Фадеевского путепровода на Восточном обходе уже приводила к образованию многокилометровых очередей.

Кроме того, на южном направлении пробки сковали подъезды к Яблоновскому мосту. Наиболее загружены улицы Захарова и Индустриальная.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что власти Краснодарского края намерены приступить к реализации проекта «Новый Краснодар» в 2026 году. Ожидается, что строительство нового района поможет решить проблему пробок в краевой столице.

Анна Гречко

