Министру строительства РФ Файзуллину представили уральские строительные проекты

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин прилетел на форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбург. Во второй день мероприятия, 1 октября, он совершил обход по стендам участников выставки. Вместе с ним стенды осмотрели заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, свердловский и.о министра строительства Григорий Сурганов и вице-мэр уральской столицы Рустам Галямов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На стенде компании Prinzip глава компании Геннадий Черных представил господину Файзуллину концепцию Главного парка, который хотят создать в центре Екатеринбурга между станцией метро «Динамо», ККТ «Космос», Храмом-на-Крови и Харитоновским садом (его также хотят привести в порядок). Господин Черных пожаловался министру, что за усадьбой Харитонова, которая является объектом культурного наследия и находится в федеральной собственности, плохо ухаживают. Министр задался вопросом, почему усадьба находится в федеральной собственности. Напомним, власти Свердловской области и Екатеринбурга намерены передать ее на уровень области или города.

«Страна Девелопмент» презентовала министру новый проект в «Москва Сити» и проект КРТ в Екатеринбурге, а «Синара Девелопмент» проект по строительству производства «Уральских локомотивов» и район Новокольцовский.

Мария Игнатова