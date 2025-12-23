Компания «Нордпайп» вложит 150 млн рублей в создание трубного завода на Дону

АО «Нордпайп» (Санкт-Петербург) инвестирует 150 млн руб. в строительство завода по производству полимерных труб в Ростовской области. Об этом сообщил «Интерфакс Юг» со ссылкой на данные гендиректора регионального «Агентства инвестиционного развития» Игоря Буракова.

По информации господина Буракова, после заключения соглашения на ПМЭФ-2025 с компанией «Петерпайп» из Санкт-Петербурга было решено вовлечь в проект и «Нордпайп».

По данным портала kartoteka.ru, АО «Нордпайп» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2008 году. Основной вид деятельности — производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Гендиректором является Александр Прозоровский.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Ростовский трубный завод (РТЗ) вложил 580 млн руб. в строительство завода по производству полиэтиленовых труб. Дополнительное производство располагается в Аксайском районе. Это уже третья очередь РТЗ с объемом производства 2,4 т в месяц.

