Трое белгородцев погибли и один ранен из-за атаки дрона на автомобиль

В Волоконовском округе Белгородской области вчера, в районе села Грушевка, в результате атаки беспилотника ВСУ погибли три человека. Личности погибших установили только сегодня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, удар был нанесен FPV-дроном по легковому автомобилю. Четвертый пассажир выжил, но получил минно-взрывную травму, осколочное ранение руки и ушиб ноги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, и сейчас белгородец проходит лечение в амбулаторных условиях. В результате атаки автомобиль полностью уничтожен огнем.

Сегодня из-за атак украинских дронов в Белгородской области были ранены четыре человека. За прошедшие сутки ВСУ ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум трех боеприпасов и 105 беспилотников. В результате пострадали четыре мирных жителя.

