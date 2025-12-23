Четыре человека пострадали при атаках 105 БПЛА в Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум трех боеприпасов и 105 беспилотников. В результате пострадали четыре мирных жителя. Разрушения получили семь частных домов, 20 машин, три инфраструктурных объекта, два сельхозпредприятия и социальный объект. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Волоконовском округе зафиксированы атаки с применением 17 беспилотников, четыре из которых подавили. В районе поселка Красный Пахарь от удара FPV-дрона по легковому автомобилю была ранена супружеская пара. После оказания медпомощи пациентов отпустили на амбулаторное лечение. За сутки в округе были повреждены два частных дома, семь машин, в том числе та, на которой передвигались пострадавшие, два объекта инфраструктуры и соцобъект.

Шебекинский округ подвергся ударам с помощью 22 дронов. В результате отражения одной из атак пострадал боец подразделения «Орлан», который продолжает лечение в горбольнице №2 облцентра. Также мирный житель получил ранения при ударе беспилотника по легковому автомобилю на дороге Шебекино — Зиборовка. Он отправлен на амбулаторное лечение. Всего в муниципалитете повреждены два частных дома и две машины.

Серьезные разрушения установлены в Валуйском округе, который атаковали 15 БПЛА. В селе Посохове повреждены частный дом и легковой автомобиль, на хуторах Леоновка и Рябики — по одному сельхозпредприятию, в селе Долгое — ангар.

За выходные при обстрелах Белгородской области со стороны Украины один человек погиб и один пострадал.

Алина Морозова