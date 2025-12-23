Суд ФРГ арестовал гражданина Украины по делу о подготовке диверсий

Следственный судья Федерального суда Германии привел в исполнение ордер на арест гражданина Украины Евгения Б., подозреваемого в шпионаже в целях саботажа. Об этом сообщила генеральная прокуратура ФРГ. По данным ведомства, обвиняемый был задержан 13 мая в швейцарском кантоне Тургау, после чего его передали немецким властям.

В мае власти ФРГ арестовали трех граждан Украины, включая Евгения Б., которых обвиняют в подготовке диверсий с использованием посылок со взрывными или зажигательными устройствами. Следствие также вменяет им готовность к поджогам при отягчающих обстоятельствах и организации взрывов.

В прокуратуре утверждают, что не позднее конца марта 2025 года задержанные согласились по поручению лиц, предположительно действовавших от имени неких «российских госорганов», совершить поджоги и взрывы на грузовых перевозках в Германии.