ФРГ арестовала трех украинцев по подозрению в подготовке диверсий и шпионаже

Федеральная прокуратура ФРГ сообщила, что в минувшие выходные трое граждан Украины были арестованы на территории Германии и Швейцарии по подозрению в подготовке диверсий на территории страны. Берлин подозревает задержанных в шпионаже в пользу РФ. Проведение расследования поручено Федеральному управлению уголовной полиции.

«Обвиняемые подозреваются в том, что они действовали в качестве агентов с целью саботажа»,— говорится в заявлении федеральной прокуратуры.

По словам прокуроров, они признались, что готовились «совершить поджоги и взрывы на грузовых транспортных средствах на территории Германии» не позднее конца марта 2025 года. «Для этого обвиняемые должны были отправить из Германии получателям на Украине посылки со взрывчатыми или зажигательными устройствами, которые должны были воспламениться во время транспортировки»,— говорится в сообщении.

Двое задержанных, упомянутых в заявлении как Владислав Т. и Даниил Б., были арестованы в минувшие выходные в Германии. Третий гражданин Украины, Евгений Б., был задержан в Швейцарии во вторник. Задержанные «предположительно действовали в интересах российских государственных органов», говорится в сообщении.

Анастасия Домбицкая