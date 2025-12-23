На прямой линии с президентом Ульяновск перепутали с поселком Ульяновка под Санкт-Петербургом

В мэрии Ульяновска допускают, что вопрос к Владимиру Путину, прозвучавший в пятницу во время прямой линии президента, мог быть направлен не из Ульяновска, а из Ульяновки — поселка городского типа Тосненского района Ленинградской области. Об этом во вторник сообщил «Ъ-Волга» глава управления информационной политики администрации города Андрей Шафиров.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Напомним, в пятницу во время прямой линии президента Владимир Путин зачитал вопрос из смс-сообщений, которые транслировались на табло в зале; «Мы в Ульяновске живем, как будто в 19 веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?». Президент поручил своему пресс-секретарю Дмитрию Пескову «пометить это», чтобы «понять, о чем речь». Сообщение, зачитанное президентом, вызвало много обсуждений в СМИ и соцсетях, где жители города соглашались с наличием множества проблем областного центра. Вопрос также обсуждался с подчиненными мэром Ульяновска, который также заметил, что надо найти автора и расспросить его, что имелось с виду. Глава города даже на аппаратном совещании в прямом эфире обратился к автору с просьбой «откликнуться, чтобы детально и предметно разобраться с его сигналом».

По словам Андрея Шакирова, никто из жителей Ульяновска не откликнулся, зато во вторник в приемную мэра позвонила жительница поселка Ульяновка Тосненского района Ленинградской области, которая сообщила, что, сообщение было направлено из их поселка, где частный сектор то и дело остается без света и живет чуть ли не при свечах, как в XIX веке, в связи с чем она сокрушалась, что на их обращение администрация президента не отреагирует.

«Ъ-Волга» связался с этой жительницей Ульяновки. Она пояснила, что энергетическая компания АО «ЛОЭСК — электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» без каких-либо законных оснований установило в Ульяновке для частных домовладений предельную максимальную мощность для принимающих устройств на уровне 3 КВт (если включить чайник, стиральную машину и утюг, то уже получится больше). В связи с чем жители Ульяновки регулярно остаются без света. Обращения в администрацию региона, прокуратуру и ФАС результата не дали, после чего они направили Владимиру Путину на прямую линию большое обращение, в котором написали, что власти их «вернули в условия XIX века». По словам собеседницы, кто-то из активистов отправил еще и смс-сообщение, но произошла ошибка или опечатка, в связи с чем все подумали, что речь об Ульяновске.

Тем не менее Андрей Шафиров сказал «Ъ-Волга», что в мэрии все равно не исключают, что обращение могло быть и из Ульяновска. «Даже если действительно произошла ошибка, это не значит, что мы можем считать, что у нас все хорошо. Мы знаем болевые точки и проблемные моменты Ульяновска и готовы отреагировать на все замечания жителей города»,— сказал глава управления информационной политики.

Сергей Титов, Ульяновск