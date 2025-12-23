К Владимиру Путину обратились из позапрошлого века

Администрация Ульяновска предположила, что обращение на прямую линию к Владимиру Путину о том, что в Ульяновске живут, «как в 19 веке», поступила из населенного пункта со схожим названием — поселка Ульяновка Ленинградской области. Глава Ульяновска Александр Болдакин еще в понедельник на аппаратном совещании в прямом эфире обратился к анонимному автору обращения с просьбой откликнуться, «чтобы детально и предметно разобраться с его сигналом». От жителей областного центра никто не откликнулся, зато позвонили жители поселка Ульяновка Ленинградской области, сообщившие, что это писали они, потому что они действительно «живут, как в XIX веке», лишенные электричества. В правительстве Ленобласти заявляют, что ошибки быть не могло, у них жалоб из Ульяновки не было. Впрочем, сами жители поселка с которыми пообщался «Ъ» заявления ленинградских чиновников опровергают и подтверждают проблемы с энергоснабжением Ульяновки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин попросил пометить вопрос, "чтобы понять, о чем речь"

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин попросил пометить вопрос, "чтобы понять, о чем речь"

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В мэрии Ульяновска полагают, что вопрос к Владимиру Путину, прозвучавший в пятницу во время прямой линии президента, мог быть направлен не из Ульяновска, а из Ульяновки — поселка в Ленинградской области. Об этом во вторник сообщил «Ъ» глава управления информационной политики администрации города Андрей Шафиров.

В пятницу во время прямой линии президента Владимир Путин зачитал вопрос из смс-сообщений, которые транслировались на табло в зале: «Мы в Ульяновске живем, как будто в 19 веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?». Президент поручил своему пресс-секретарю Дмитрию Пескову «пометить это», чтобы «понять, о чем речь». Сообщение, зачитанное президентом, вызвало много обсуждений в СМИ и соцсетях, где жители города соглашались с наличием множества проблем в областном центре. Вопрос обсуждался с подчиненными мэром Ульяновска, который также заметил, что надо найти автора и расспросить его, что имелось в виду. Глава города даже на аппаратном совещании в прямом эфире обратился к автору с просьбой «откликнуться, чтобы детально и предметно разобраться с его сигналом».

По словам Андрея Шафирова, на призыв Александра Болдакина к автору обращения к президенту никто из жителей областного центра не откликнулся, но в этот вторник в приемную мэра позвонили жители поселка Ульяновка Тосненского района Ленинградской области. «Они сказали, что это было их сообщение, но произошла опечатка, и поэтому переживают, что данный вопрос теперь не решится. По их словам, у них проблемы, связанные с отключением электроэнергии. Частный сектор то и дело остается без света и живет чуть ли не при свечах, как в XIX веке»,— сказал руководитель управления информационной политики.

В свою очередь, коллега господина Шафирова — председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти Екатерина Путронен в официальном Telegram-канале комитета прокомментировала заявление администрации Ульяновска о «путанице на прямой линии президента России»: «Обращаю внимание коллег из Ульяновска, что прямая линия президента России готовится исключительно ответственно и профессионально — об этом знают в каждом регионе России. Из поселка Ульяновка в администрацию региона не поступало жалоб на энерго- и газоснабжение. Инженерная инфраструктура поселения работает стабильно. И такой же стабильности мы желаем Ульяновску».

Между тем жители Ульяновки, опрошенные «Ъ», утверждают обратное, заявляя, что неоднократно обращались в правительство Ленобласти по поводу перебоев с электричеством в родном поселке. Анна Михайлова, проживающая в Ульяновке на улице Советский проспект, пояснила «Ъ», что компания АО «ЛОЭСК — электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» «без каких-либо законных оснований» установила в их проселке с октября этого года для частных домовладений так называемые «умные счетчики» с ограничением предельной максимальной мощности для принимающих устройств на уровне 3 КВт (если включить чайник, стиральную машину и утюг, то уже получится больше), в связи с чем жители Ульяновки регулярно остаются без света. Обращения в администрацию района, правительство Ленобласти, прокуратуру и ФАС «результата не дали», «в ответ приходят отписки». Именно после этого жители поселка подготовили два видеообращения к президенту России, а также направили Владимиру Путину на прямую линию большое письменное обращение, в котором отмечали, что власти их «вернули в условия XIX века». По словам собеседницы, кто-то из активистов отправил еще и смс-сообщение, «но произошла ошибка или опечатка, в связи с чем все подумали, что речь об Ульяновске».

Тем не менее Андрей Шафиров сказал «Ъ-Волга», что «даже если действительно произошла ошибка, и смс-сообщение было направлено из Ленобласти, это не значит, что можно считать, что в Ульяновске все хорошо». «Мы знаем болевые точки и проблемные моменты Ульяновска и готовы отреагировать на все замечания жителей города»,— сказал глава управления информполитики, признав, что не все благополучно с общественным транспортом города, где 80% перевозок выполняется частными компаниями, а средств на субсидирование маршрутов в бюджете города не хватает, «есть сложности с уборкой города», поскольку «обеспеченность специальной техникой для зимнего содержания дорог составляет только 45% от необходимого».

Сергей Титов, Ульяновск