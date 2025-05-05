Белгородский аэропорт отработал 2024 год с убытком в 36 млн рублей

ООО «Международный аэропорт Белгород» (входит в холдинг «Новапорт» Романа Троценко) в 2024 году сработало с чистым убытком в 36 млн руб., в то время как годом ранее чистая прибыль составляла 84 млн руб. Это следует из данных Rusprofile. Выручка аэропорта снизилась на 77% — со 133 млн до 31 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Белгорода

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Аэропорт Белгорода

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Себестоимость продаж общества составила 318,3 млн руб. (годом ранее — 314,9 млн руб.). Убыток от продаж увеличился на 39% — с 283,5 млн до 394,7 млн руб.

Дебиторская задолженность компании уменьшилась на 93% — с 496 млн до 33 млн руб. Кредиторская задолженность, напротив, выросла более чем вдвое — с 43 млн до 96 млн руб.

В середине апреля сообщалось, что воронежский аэропорт, также входящий в холдинг «Новапорт», закончил 2024 год с чистой прибылью в 24 млн руб.

После начала СВО в Черноземье были закрыты все аэропорты, в том числе в Белгороде. В мае 2022 года экс-губернатор Тамбовской области Максим Егоров договорился с федеральными властями о возобновлении полетов в Москву — с того момента аэропорт в Тамбове остается единственным работающим в макрорегионе.

О том, как ремонтируют неработающие с начала СВО аэропорты в макрорегионе,— в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов