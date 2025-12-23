Историческое здание в орловском Болхове выкупила местная агрофирма за 2 млн

Казенное учреждение «Центр занятости населения Орловской области» подвело итоги аукциона на административное здание 1917 года постройки в Болхове по адресу улица Ленинская Гора, 33. Оно досталось местному ООО «Плюс», специализирующемуся на выращивании зерновых, по начальной цене в 2,32 млн руб. Шаг аукциона — 116 тыс. руб. Это следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание 1917 года постройки в Болхове

Фото: ГИС Торги Здание 1917 года постройки в Болхове

Фото: ГИС Торги

Компания единственная подала заявку на участие в аукционе. Договор купли-продажи будет заключен с ней в течение пяти дней с момента подведения итогов.

В здании имеются три этажа, в том числе подземный. Его общая площадь составляет 452,8 кв. м. Помимо здания в стоимость лота также входит гараж площадью 16 кв. м. Объекты находятся в собственности региона.

По данным Rusprofile, ООО «Плюс» зарегистрировано в Болхове Орловской области в 2004 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Владеет и руководит обществом Вячеслав Поярков. Он также контролирует орловское ООО «ТД "БЗПП"», специализирующееся на доставке продуктов питания. В 2024 году выручка ООО «Плюс» составила 30 млн руб., чистый убыток — 83 тыс. руб.

В начале декабря аукцион по продаже здания районной администрации в Орле был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Стартовая цена лота составляла 258,4 млн руб.

Егор Якимов