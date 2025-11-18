В орловском Болхове продают историческое здание за 2 млн рублей

Казенное учреждение «Центр занятости населения Орловской области» выставило на аукцион в Болхове административное здание 1917 года постройки по адресу улица Ленинская Гора, 33. Начальная цена составляет 2,32 млн руб., шаг аукциона — 116 тыс. руб. Это следует из аукционной документации.

Здание 1917 года постройки в Болхове

Фото: ГИС Торги Здание 1917 года постройки в Болхове

В здании имеются три этажа, в том числе подземный. Его общая площадь составляет 452,8 кв. м. Помимо здания в стоимость лота также входит гараж площадью 16 кв. м. Объекты находятся в собственности региона.

Заявки на участие в аукционе подаются до 16 декабря. Итоги подведут 18 декабря.

В конце прошлой недели в Орле на продажу выставили здание районной администрации на улице Октябрьской, 30. Начальная стоимость лота составила 258,4 млн руб. Принять участие в аукционе можно до 2 декабря.

Егор Якимов