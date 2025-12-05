Никто не выкупил здание районной администрации в Орле

Торги по продаже двух нежилых помещений и земельного участка на улице Октябрьской, 30 в Орле признаны несостоявшимися. Комиссия приняла такое решение из-за отсутствия заявок на аукцион. Стартовая цена лота составляла 258,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

В составе лота были два здания на 639,8 кв. м и 2,5 тыс. кв. м (четыре этажа). Земельный участок, на котором они располагаются, имеет площадь 2 тыс. кв. м. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», по указанному адресу находятся администрация Советского района, областное отделение Российского творческого союза работников культуры, централизованная бухгалтерия городских образовательных учреждений, а также офис уполномоченного по правам ребенка в регионе.

О продаже зданий и участка стало известно в середине ноября. По информации портала ГИС «Торги», новые торги пока не объявлены. Лот продавали в восьмой раз, с июня 2022 года. Предыдущие семь аукционов были признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок, один — отменен.

Кабира Гасанова