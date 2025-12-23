Токаев пригласил Трампа в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре предложил президенту США Дональду Трампу посетить республику. Казахстанский лидер также подтвердил готовность реализовать договоренности, достигнутые во время его визита в Вашингтон.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Глава нашего государства пригласил Дональда Трампа совершить визит в Казахстан в удобное для него время и выразил уверенность, что это событие станет историческим»,— сообщила пресс-служба Касым-Жомарта Токаева.

Американская сторона не уточнила, принял ли президент США приглашение казахстанского коллеги. При этом Дональд Трамп рассказал, что лидеров Казахстана и Узбекистана пригласят на саммит G20 в Майами в 2026 году.

В ноябре в Белом доме состоялся саммит США—Центральная Азия с лидерами Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана. Дональд Трамп провел двусторонние переговоры в том числе с Касым-Жомарт Токаевым. Стороны, в частности, договорились о сотрудничестве Казахстана и США в сфере критически важных минералов.

Лусине Баласян