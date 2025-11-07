Дональд Трамп разглядел богатства Центральной Азии

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме лидеров Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана. Центральной темой саммита стало сотрудничество Вашингтона и центральноазиатской пятерки в сфере природных ресурсов, которыми регион богат. Сближение Штатов со странами Центральной Азии (ЦА) затрагивает и интересы России — важнейшего партнера государств этого региона. Тем не менее в Кремле заверили, что взаимодействие ЦА с США не повлияет на взаимоотношения с РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США принял в Белом доме глав Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США принял в Белом доме глав Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана

Фото: Nathan Howard / Reuters

Саммит в Вашингтоне, прошедший 6 ноября, был приурочен к десятой годовщине формата «C5+1» (пять стран Центральной Азии плюс США). В основном встречи в этом формате проходили на уровне министров иностранных дел. В 2023 году на полях Генассамблеи ООН состоялся первый саммит на высшем уровне — тогда с лидерами центральноазиатских государств встречался Джо Байден. Дональд Трамп же решил впервые принять лидеров этих стран в Белом доме.

Примечательно, что будто бы в знак готовности значительно расширить сотрудничество с регионом незадолго до прибытия лидеров ЦА в Вашингтон Конгресс предложил законопроект об отмене поправки Джексона—Вэника.

Эта мера, изначально введенная против СССР в 1974 году и все еще действующая в отношении Центральной Азии, ограничивает торговлю Штатов со странами, которые препятствуют эмиграции и нарушают другие права человека.

О том, что Штатам давно пора было углубить сотрудничество с Центральной Азией, заявил накануне саммита и госсекретарь США Марко Рубио. «Было ведь некоторое пренебрежение, верно? … Мы часто так много времени уделяем кризисам и проблемам — да, они заслуживают внимания,— что порой не уделяем достаточно времени новым захватывающим возможностям. И именно сейчас есть такая захватывающая новая возможность, в рамках которой национальные интересы наших стран совпадают. Мы можем работать как на двусторонней основе, так и на региональной основе с Соединенными Штатами»,— воодушевленно заявил госсекретарь.

Схожие заявления прозвучали и на следующий день уже из уст Дональда Трампа. Посетовав, что «предыдущие американские президенты полностью игнорировали этот регион», нынешний глава Белого дома отметил во время рабочего ужина с лидерами центральноазиатских республик, что он сам «понимает важность этого региона». И даже не стал скрывать, в чем видит эту важность.

Добыча важнейших полезных ископаемых, по словам американского лидера,— ключевой пункт повестки США, а Центральная Азия — «чрезвычайно богатый» в этом смысле регион.

И здесь с ним нельзя не согласиться. Казахстан — крупнейший производитель урана, на его долю приходится 40% мирового производства. Узбекистан входит в пятерку мировых лидеров по производству урана, а также в топ-20 стран по объемам запасов золота. Туркменистан — крупнейший мировой экспортер газа. На территории Киргизии расположены месторождения более 25 видов полезных ископаемых, а Таджикистан обладает значительными запасами редкоземельных металлов, таких как тантал, церий и празеодим.

Внимание Дональда Трампа к ЦА, которая до этого оставалась на периферии внимания Штатов, пришлось гостям по душе.

Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не преминул выразить хозяину встречи благодарность за то, что «до этого ни один президент Америки так не относился к Центральной Азии». А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пустился во встречные комплименты. «Я твердо уверен, что вы сильный лидер, государственный деятель. Под вашим руководством Америка вошла в новый золотой век»,— польстил он президенту США.

При этом саммит оказался богат не только на пышные речи и взаимные похвалы, но и на ряд практических итогов. Так, по итогу переговоров с Шавкатом Мирзиёевым господин Трамп объявил о «невероятном» торгово-экономическом соглашении, согласно которому в течение трех лет Узбекистан инвестирует почти $35 млрд, а в течение следующих десяти лет — более $100 млрд в ключевые секторы экономики США, включая добычу важнейших полезных ископаемых, производство автомобильных запчастей и авиацию. С казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым Дональд Трамп договорился о сотрудничестве в сфере критически важных минералов. На долю президента Киргизии Садыра Жапарова выпала тема сотрудничества в области финансовых технологий и искусственного интеллекта, тогда как с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обсуждалось укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей, расширение сотрудничества в добыче и переработке полезных ископаемых. Наконец, туркменский лидер Сердар Бердымухамедов обсудил с президентом США сотрудничество в сфере безопасности, экономики, энергетики и охраны окружающей среды.

Среди других итогов саммита — соглашение о продаже компанией Boeing до 37 самолетов авиакомпаниям Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, а также о разработке месторождения вольфрама в Казахстане американской компанией Cove Capital.

Были сделаны и исключительно символические шаги: так, Касым-Жомарт Токаев пообещал присоединиться к соглашениям Авраама — серии договоров об установлении дипломатических отношений между Израилем и странами арабского мира.

Кроме того, на саммите со стороны гостей прозвучали и такие инициативы, как создание постоянно действующего секретариата формата на ротационной основе, учреждение Совета по инвестициям и торговле, фонда «Центральноазиатское инвестиционное партнерство» и Комитета по координации работ в сфере критически важных минералов. Со всеми этими идеями выступил Шавкат Мирзиёев.

Расширение экономического взаимодействия ЦА со Штатами напрямую затрагивает интересы в регионе России и Китая, которые остаются крупнейшими экономическими партнерами для стран Центральной Азии. По итогам 2024 года товарооборот стран ЦА с КНР составил рекордные $94,8 млрд, а с РФ превысил $45 млрд. С США в том же году товарооборот составил $4,2 млрд — однако это рекорд с 2019 года и почти вдвое больше, чем пять лет назад.

Впрочем, публично в Москве не стали остро реагировать на попытки Штатов усилить свое влияние в регионе. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россию со странами Центральной Азии по-прежнему связывают продвинутые интеграционные процессы, в том числе в рамках СНГ и ЕАЭС. «У нас свой формат такой: Россия—Центральная Азия, который был совсем недавно. Есть Китай—Центральная Азия, есть Япония—Центральная Азия, ЕС—Центральная Азия. Поэтому это широко распространенный формат, и совершенно естественно, что наши друзья, партнеры в Центральной Азии обсуждают свои взаимоотношения по всем азимутам в своей внешней политике»,— заметил представитель Кремля.

Лусине Баласян