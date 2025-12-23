РСПП попросил Савельева ввести кредитные каникулы для туристического бизнеса Анапы

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил вице-премьера РФ, председателя правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе Виталия Савельева подумать над поддержкой туристического бизнеса в Анапе. В письме к нему глава РСПП Александр Шохин предложил в качестве мер поддержки ввести кредитные и налоговые каникулы для предпринимателей города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РСПП Александр Шохин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Глава РСПП Александр Шохин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Письмо есть в распоряжении у «РИА Новости». Среди других необходимых мер господин Шохин перечислил снижение страховых взносов до 15%, мораторий на банкротство гостиниц, санаториев, детских лагерей, туристских компаний, льготные кредиты для сохранения рабочих мест и другие меры. Кроме того, по данным агентства, глава РСПП предложил продлить программы грантов и субсидий на восстановление пляжной инфраструктуры для бизнеса.

В письме отмечается, что за счет местных бюджетов также стоит распределить квоты на путевки в детские лагеря Анапы между российскими регионами. Александр Шохин попросил правительство предоставить индустрии информацию о сроках открытия пляжей. От этого зависит полноценная работа бизнеса, отметил он в письме.

Пляжи Анапы и Темрюкского района закрыты после разлива мазута, который произошел в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. В море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. В этом году в разгар летнего сезона в Анапе отдыхало менее 24 тыс. человек, тогда как в 2024 году в это же время на курорте размещалось около 100 тыс. туристов. Средняя загрузка отелей составила 30%, сообщали власти города.

В июне Госдума одобрила поправки к федеральному бюджету, которые предусматривали выделение 1,7 млрд руб. на поддержку туристических организаций в Анапе и Темрюкском районе. Заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко сообщила, что эти деньги направят на льготные займы и инвестиционные проекты для туристических организаций.